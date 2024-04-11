Баста, Бузова, Тимати и другие: на VK Fest 2024 выступят 80 популярных артистов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Выступления звезд в рамках фестиваля пройдут в нескольких российских городах.

Баста, Бузова, Тимати и другие: на VK Fest 2024 выступят 80 популярных артистов

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Тема:
Ольга Бузова

Организаторы VK Fest 2024 объявили имена артистов, которые выступят летом 2024 года. В их число вошли лидеры чартов, поп-звезды, герои альтернативной сцены, знаменитые рэп-исполнители и молодые таланты.

Отмечается, что впервые на фестивале выступят группа 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, BUSHIDO ZHO, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, XOLIDAYBOY, Ева Польна, SODA LUV, Найк Борзов, ZOLOTO, Toxi$ и Xcho. Всего же на сцену фестиваля выйдут свыше 80 исполнителей.

Выступления звезд в рамках VK Fest 2024 пройдут в нескольких российских городах. Так, в Уфе фестиваль пройдет 1 июня в парке «Ватан», в Красноярске 8 июня на острове Татышеве, в Сочи 15 июня на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса. Все три города посетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» на Европе Плюс, чтобы пообщаться с хедлайнерами фестиваля. Они выйдут в прямой национальный эфир 31 мая из Уфы, 7 июня из Красноярска и 14 июня из Сириуса.

В Северной столице фестиваль будет проходить два дня — 29 и 30 июня — в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Из открытой студии Радио Рекорд будет вестись прямая аудиотрансляция с фестиваля.

В Москве VK Fest состоится 13 и 14 июля. Впервые он пройдет в «Лужниках» — на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. В последний день фестиваля, 14 июля, зрителей ждет выступление специального гостя, имя которого будет в секрете до его выхода на сцену.

Билеты на VK Fest доступны на сайте vkfest.ru. В 2024 году мероприятие пройдет в девятый раз. В прошлом году его посетили 200 тысяч посетителей и 500 селебрити, благодаря чему фестиваль попал в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих артистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге прошел фестиваль «Брат-2: живой Soundtrack».

Тема:
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