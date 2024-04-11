Неочевидная угроза: эколог предупредила об опасности трупного яда в воде в Орске
Эколог Есина: затопленные кладбища в Орске могут отравить воду в реках
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Находящееся около поселка Биофабрика полностью ушло под воду — на участках снесены кресты и повреждены ограды.
На фоне чудовищного потопа в городе Орске Оренбургской области, экологи забили тревогу — затопление местных кладбищ может привести к загрязнению грунтовых вод трупными ядами. Эксперт по экологии и член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по экологии и природным ресурсам Елена Есина в разговоре с сайтом URA.RU рассказала о нависшей над регионом угрозе.
Как стало известно, кладбище, находящееся около поселка Биофабрика полностью ушло под воду — на участках снесены кресты и повреждены ограды.
«Если последнее захоронение на кладбище было 50 лет назад, затопление ни к каким серьезным проблемам не приведет. А если там есть свежие могилы, то это может привести к загрязнению грунтовых вод трупными ядами. Какая-то часть опасных вод отправится обратно в реку Урал, а что-то просочится сквозь почву и попадет в подземные горизонты», — предупредила эксперт.
По словам специалиста, наибольшую опасность для жителей региона сегодня несут утонувшие животные. Из-за критической ситуации в регионе их еще не успели убрать, поэтому они уже начинают разлагаться прямо в воде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бобры начали возводить «плотины» в затопленном Орске.
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