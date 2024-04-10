«Стройте качественно»: бобры начали возводить «плотины» в затопленном Орске
Бобры начали возводить «плотины» в затопленном Орске
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
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Из-за обильного весеннего паводка и прорыва дамбы ситуация в Оренбургской области остается сложной.
Жители Орска в Оренбургской области заметили бобров, которые начали возводить «плотину» прямо посреди жилой улицы, ныне заполненной водой. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, что бобр забрался вглубь жилой застройки и устроился недалеко от многоэтажного дома. Автор видео шутит, что животное получило приказ построить плотину от мэра города.
«Эти строить приехали. Извините, вы оренбургские? Строить будете плотину у нас? Стройте качественно только!» — напутствует мужчина за кадром.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что паводки подступают к Тверской, Костромской и Кемеровской областям. Вовсю борются с половодьем в Алтайском крае.
Там подтопило около сотни жилых домов — кроме того, в регионе частично ограничено движение на трассах. В Карелии объявили режим повышенной готовности из-за ледовых заторов на реке Шуя.
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