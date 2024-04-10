«Стройте качественно»: бобры начали возводить «плотины» в затопленном Орске

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 733 0

Бобры начали возводить «плотины» в затопленном Орске

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
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Из-за обильного весеннего паводка и прорыва дамбы ситуация в Оренбургской области остается сложной.

Жители Орска в Оренбургской области заметили бобров, которые начали возводить «плотину» прямо посреди жилой улицы, ныне заполненной водой. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что бобр забрался вглубь жилой застройки и устроился недалеко от многоэтажного дома. Автор видео шутит, что животное получило приказ построить плотину от мэра города.

«Эти строить приехали. Извините, вы оренбургские? Строить будете плотину у нас? Стройте качественно только!» — напутствует мужчина за кадром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что паводки подступают к Тверской, Костромской и Кемеровской областям. Вовсю борются с половодьем в Алтайском крае.

Там подтопило около сотни жилых домов — кроме того, в регионе частично ограничено движение на трассах. В Карелии объявили режим повышенной готовности из-за ледовых заторов на реке Шуя.

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