Небензя заявил о превращении украинцев в крепостных из-за закона о мобилизации

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 30 0

Документ был принят Верховной радой 11 апреля.

Фото, видео: www.globallookpress.com; Telegram / Постпредство России при ООН / russiaun; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Скандальный закон об ужесточении правил мобилизации, принятый Верховной радой, превращает жителей Украины в крепостных. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Публикуется все больше свидетельств того, что военкоматы с украинскими мужчинами не церемонятся и в нарушение всех норм и законом и законов похищают прямо на улице как разыскиваемых преступников и без особой подготовки отправляют прямиком на фронт, единственная возможность выжить — это сдаться российским военным», — подчеркнул дипломат.

Небензя также отметил, что сложить оружие боевикам ВСУ мешают, в том числе, заградотряды, которые в боях участия не принимают, а лишь следят за своими соотечественниками и стреляют им в спины. Потому что киевскому режиму прекрасно известно о том, что украинцы не готовы воевать за мнимые идеалы.

«Готовящийся сейчас к принятию закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжается Зеленский и его клика», — сказал Небензя.

Закон, одобренный Радой, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине. В рамках него предусмотрены новые наказания в отношении уклонистов.

В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву. Ожидается, что это приведет к мобилизации многих тысяч украинцев.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названо реальное число украинцев, готовых добровольно вступить в ряды ВСУ.

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