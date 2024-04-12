Четыре украинских БПЛА уничтожили в Ростовской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Четыре украинских БПЛА уничтожили в Ростовской области

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией Новошахтинска. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника», — написал политик в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Дополнительная информация уточняется в настоящее время, отметил Голубев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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