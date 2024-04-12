Четыре украинских БПЛА уничтожили в Ростовской области
По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Фото: © РИА Новости
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Российские средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией Новошахтинска. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника», — написал политик в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Дополнительная информация уточняется в настоящее время, отметил Голубев.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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