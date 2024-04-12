Российские бойцы «выжгли» позиции ВСУ с помощью «Солнцепеков»
ТОС «Солнцепек» поразили укрепрайон ВСУ на купянском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Уничтожены опорные пункты, блиндажи и бронетехника врага.
На купянском направлении СВО наши тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили укрепрайон ВСУ. Уничтожены опорные пункты, блиндажи и бронетехника противника.
Пуски ракет были проведены с расстояния больше пяти километров. В то же время ударная группа армейской авиации поразила укрепрайон ВСУ на донецком направлении.
В рейде участвовали вертолеты Ка-52 «Аллигатор», транспортный вертолет Ми-35М и многоцелевой Ми-8. По окончании задания все машины благополучно вернулись на базу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 12 апр
- Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 12 апр
- «Победить Россию невозможно»: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине
- 12 апр
- На Западе предрекли ВСУ тяжелейшие испытания в ближайшие месяцы
- 12 апр
- На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
- 12 апр
- Путин назвал паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии
- 11 апр
- Путин: Украина поняла, что победить Россию на поле боя невозможно
- 11 апр
- Лукашенко: мирные инициативы России найдут отклик среди украинцев
- 11 апр
- Лукашенко счел невозможным проведение мирной конференции по Украине без России
- 11 апр
- Зеленский спрогнозировал территориальные потери без помощи Запада
- 11 апр
- Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва
Читайте также
57%
0.50 100.68
-0.55
Нашли ошибку?