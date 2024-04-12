Российские бойцы «выжгли» позиции ВСУ с помощью «Солнцепеков»

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ТОС «Солнцепек» поразили укрепрайон ВСУ на купянском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Уничтожены опорные пункты, блиндажи и бронетехника врага.

На купянском направлении СВО наши тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили укрепрайон ВСУ. Уничтожены опорные пункты, блиндажи и бронетехника противника.

Пуски ракет были проведены с расстояния больше пяти километров. В то же время ударная группа армейской авиации поразила укрепрайон ВСУ на донецком направлении.

В рейде участвовали вертолеты Ка-52 «Аллигатор», транспортный вертолет Ми-35М и многоцелевой Ми-8. По окончании задания все машины благополучно вернулись на базу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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