Уничтожены опорные пункты, блиндажи и бронетехника врага.

На купянском направлении СВО наши тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили укрепрайон ВСУ. Уничтожены опорные пункты, блиндажи и бронетехника противника.

Пуски ракет были проведены с расстояния больше пяти километров. В то же время ударная группа армейской авиации поразила укрепрайон ВСУ на донецком направлении.

В рейде участвовали вертолеты Ка-52 «Аллигатор», транспортный вертолет Ми-35М и многоцелевой Ми-8. По окончании задания все машины благополучно вернулись на базу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.