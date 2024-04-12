Воды выше крыши: сильное течение осложняет эвакуацию людей в Оренбуржье

Эфирная новость 45 0

Прогнозы — неблагоприятные, уровень Урала продолжит расти.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

Сложной остается ситуация в Оренбургской области — столица региона переживает пик паводка. Уровень воды в реке Урал приближается к отметке в 11 метров, и это новый исторический рекорд.

Труднее всего сейчас в частном секторе — передвигаться там можно только на лодках, при этом эвакуации мешает сильное течение. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова работает в зоне бедствия.

Оренбург с высоты птичьего полета — из-под воды виднеются лишь крыши домов. Уровень Урала рекордный — десять метров.

Моторные лодки сносит мощным течением. Напор воды настолько мощный, что заборы, которые окружают дома, частично снесены.

Люди, у которых нет моторной лодки, не могут выплыть — течение не позволяет. Жители этого микрорайона Оренбурга Дмитрий и Сергей после того, как вывезли родных, вернулись, чтобы помочь другим.

«У меня сосед напротив, его надо эвакуировать. Их просто унесет в Урал и все, ну или под деревья затянет, и они перевернутся. Смертельно опасная история», — заметил житель Оренбурга Сергей.

Люди сидят на воротах, на крышах домов. Мимо, без остановки, курсируют катера МЧС.

Температура воды всего четыре градуса. Чтобы не замерзнуть, Иван Федорович забрался в надувную лодку. Утром он приехал забрать оставшиеся в доме вещи, но обратно вернуться не смог.

— Как вы себя чувствуете?

— Нормально! Отлично все. Не волнуйтесь, — сказал Иван Федорович.

Еще один доброволец по пояс в воде помогает пришвартоваться нашей съемочной группе. В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.

Нас сносит, забраться на борт удается не сразу. Иван Федорович героически держится за деревья, чтобы его не снесло течением.

Пенсионер в безопасности. Моторка с добровольцами отправляется на помощь другим людям.

«Ребята вот молодцы. Если бы не они, мы бы просто не справились. Они нам помогли», — заметил государственный инспектор ГИМС Александр.

А это уже другой район, где в основном двухэтажные дома. Они не утонули полностью, но это слабое утешение.

Даниил заселился сюда прошлым летом. Кредиты и ипотека на 30 лет — теперь в родной дом залезать приходится через окно.

«Слов просто нету. Сейчас буду эвакуироваться. Все потоп. Ипотека, кредиты. Не знаю, что теперь делать вообще», — сказал владелец дома Даниил.

В Оренбурге возводят дамбы и водоотводные сооружения. Прогнозы — неблагоприятные, уровень Урала продолжит расти.

Тема:
Паводки в регионах России
12 апр
Военные эвакуируют людей из труднодоступных районов Оренбуржья
12 апр
Уровень воды в реке Тобол может вырасти в три раза около Кургана
12 апр
Целый поселок ушел под воду в Кузбассе из-за паводка
12 апр
Пик паводка наступил в Оренбурге на фоне рекордного уровня воды в реке Урал
11 апр
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил исторический максимум
11 апр
Паслер оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области
11 апр
Сплошная вода и только крыши домов: как сейчас выглядит место разрушения дамбы в Орске
11 апр
«На связи — Курган, Оренбург и Тюмень»: Путин провел совещание о паводках в России
11 апр
Всем нужна помощь: поселок в Курганской области стремительно уходит под воду
11 апр
Файзуллин пообещал разобраться в причинах прорыва дамбы в Орске: «Огромная масса воды»
+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

8:48
Это предвестник: на Западе отреагировали на удары по энергетическим объектам на Украине
8:45
Лучшему — лучшее: какие подарки получил Юрий Гагарин после полета в космос
8:34
Собянин: Москва приумножает традиции России как космической державы
8:20
Новый герой или дорогой робот: сможет ли кто-нибудь превзойти подвиг Гагарина
8:11
Простой лайфхак: как сэкономить на семенах и получить богатый урожай
8:00
Пострадал из-за фамилии: почему не сложилась судьба второго дублера Гагарина

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок