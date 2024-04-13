Грядет катастрофа: болезни обрушились на жителей сектора Газа из-за разрушения инфраструктуры
ООН: жара и загрязнение воды в секторе Газа способствует росту числа болезней
Фото: Fatima Shbair / ТАСС
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Что сейчас происходит в анклаве?
После начала вооруженного конфликта Палестинской автономии с Израилем жители сектора Газа фактически остались без вменяемой инфраструктуры. В первые же дни население столкнулось с проблемами с водоснабжением и трудностями в работе канализационной системы.
Уже тогда экологи предупреждали: анклаву грозят вспышки множества опасных заболеваний, в том числе холеры, если ситуация продолжит развиваться в подобном ключе. Спустя полгода после первых осторожных предупреждений худшие опасения профильных специалистов начали сбываться.
В секторе Газа начали активно распространяться болезни из-за некачественной и загрязненной воды, сообщил исполняющий обязанности постоянного координатора ООН Джейми Макголдрик после возвращения из анклава. Агентство Reuters пишет, что сейчас в секторе Газа на фоне уже имеющихся проблем в регионе стремительно повышается температура, что способствует еще большему ухудшению ситуации.
Люди всерьез столкнулись с дефицитом чистой воды. Отсутствие жидкости, поддерживающей системы жизнеобеспечения человека, неизменно ведет к быстрому распространению болезней.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск возникновения холеры, диареи, дизентерии и гепатита А возрастает в разы.
«В ближайшие месяцы мы должны найти способ улучшить снабжение водой районов, где в настоящее время сосредоточено большое количество людей», — заявил Макголдрик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие заболевания грозят людям в зоне затоплений.
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