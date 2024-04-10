Страшные последствия: какие заболевания грозят людям в зоне затоплений

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 24 0

Эпидемиолог Крючков: во время паводков можно заразиться различными инфекциями

Фото, видео: Машков Юрий, Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

Оказавшимся в области паводка людям важно употреблять только бутилированную воду.

В Оренбургской области происходит масштабное наводнение из-за паводка и прорыва дамбы. К схожей ситуации готовятся и в Курганской области.

Власти и МЧС делают все возможное, чтобы эвакуировать людей. Но паводки страшны не только риском утонуть или потерять жилье, но и различными инфекциями, рассказали опрошенные 5-tv.ru эксперты.Алеев Егор / ТАСС; Личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru

Эпидемиолог Вадим Покровский считает, что разлив воды на большой территории может сопровождаться попаданием в нее микробов и вирусов. Поэтому обязательно нужно использовать только бутилированную или кипяченую воду.

Если небезопасная жидкость попадет в организм, то могут развиться заболевания кишечника, брюшной тиф, холера, гепатит А. В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу.

В Оренбургской области размыло и кладбище, но эксперт утверждает, что от этого не создаются дополнительные риски. Если, конечно, специально не употреблять эту воду.

«Обычно боятся кладбища из-за мистического страха. Никакого трупного яда не существует. Поэтому никакой особой опасности это (затопление кладбища — Прим. ред.) не создаст», — добавил Покровский.

Также он отметил, что именно кипячение воды является надежным методом борьбы со всеми кишечными инфекциями. А эпидемиолог Николай Крючков подтвердил, что с учетом текущего сезона и конкретного климата у некоторых людей в зоне паводков вероятны кишечные инфекции.

«Здесь речь идет и о кишечной палочке, и о дизентерии, и о вирусных инфекциях. Это самая большая опасность. Она обуславливается не только затоплением, попаданием воды в сточные и канализационные воды, но и, в том числе, фактическим нарушением доступа к питьевой воде и питанию», — объясняет Крючков.

Самое важное, по мнению эпидемиолога, это дать людям место временного пребывания и обеспечить бесперебойное снабжение высококачественной водой с другой территории для питья, мытья и так далее. Как правило, это бутилированная вода и большие цистерны.

«Самое опасное — это кишечные инфекции, недостаток воды, качественной питьевой и вообще в принципе воды, недостаток пищи, плохое ее качество, недостаточная ее обработка, в том числе, термическая или мытье. Это стрессы и так далее, что в совокупности с недостатком воды и питания создает плохие условия для людей, страдающими хроническими заболеваниями», — объясняет специалист.

А в будущем обильные паводки могут повлиять и на экосистему — в частности, на насекомых, из-за которых могут начаться инфекции. Ситуация с затоплением может иметь долгосрочные последствия, отмечает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сейчас происходит в затопленных районах Оренбургской области.

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