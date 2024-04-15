Удары пушек «Гиацинт»: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллерия

Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении. Артиллеристы беглым огнем поразили район размещения огневых средств украинских националистов на дистанции более 23 километров.

После выполнения боевой задачи бойцы замаскировали орудия и оперативно убыли в подземные укрытия.

Армейская авиация

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на южно-донецком направлении. Все цели были успешно поражены.

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.



