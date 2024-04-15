Люди возвращаются в свои дома: вода начала уходить из некоторых районов Оренбуржья

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Вода начала уходить из некоторых районов Оренбуржья

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

Улицы медленно, но все-таки начали оживать после паводка.

В некоторых районах Оренбургской области теперь больше нужна помощь ремонтников. Вода сошла, люди постепенно возвращаются в свои жилища. Но лишь для того, чтобы оценить последствия небывалого паводка и примерный ущерб. В большинстве случаев дома после наводнения превратились в непригодные для жизни. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков с подробностями.

Кубометр за кубометром мотопомпы откачивают с улиц Новотроицка грязную воду. Техника и люди работают днем и ночью, чтобы жители улицы Севастопольской скорее смогли вернуться в свои дома.

«По следам видно, как высоко здесь стояла вода. Сейчас ее меньше, примерно на метр-полтора. Здесь работают пожарные, частные организации откачивают воду обратно в озеро Сазанье», — говорит журналист.

По другому вода вряд ли уйдет — насыпная дамба не дает ей это сделать. Улица, словно бассейн, окружена бортами со всех сторон.

Озеро Сазанье вышло из берегов в ночь на 6 апреля, потопив округу. Под воду ушли улица Севастопольская, парк Металлургов, гаражный кооператив.

Вода в дачном доме местного жителя Виктора стояла по потолок. Вокруг все перевернуто, пахнет сыростью. Электрические инструменты и техника — на выброс.

Сегодня первый день как с этих участков ушла вода. Владельцы гаражей наводят порядки, сушат вещи и мебель, спасают утопленные автомобили. Анатолий Новгородов рассказывает — его гараж несколько суток провел под водой. А когда открыл ворота — ужаснулся.

«Диван плавал посередине, погреб полный воды, яма смотровая — полная. Материалы, что были — все сырое и грязное», — говорит Анатолий Новгородов.

Но еще не все могут пробраться к своим гаражам и дачам, большая часть территории подтоплена.

«На улицы, где вода хоть немного начала убывать, приезжают садоводы, чтобы оценить ущерб. Вот только посмотрите на этот дачный домик — он был полностью в воде. Крыши приподняло, она едва не уплыла. А вот тот дом приплыл сюда с другой улицы», — говорит журналист.

Вот так дачный поселок выглядит с высоты птичьего полета. Хаос, разруха. Дома перевернуты, мусор повсюду. Наталья с мужем купили здесь участок год назад.

«На нашем участке смыло крышу, развалился домик. Мы пострадали немного. Очень жаль людей из Орска. Сейчас Оренбург топит, очень жаль. Мы отделались малым», — говорит Наталья.

Вода в Оренбуржье уже начала уходить — в Орске люди возвращаются в свои дома. Улицы медленно, но все-таки начали оживать.

Тема:
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