Жалоба на приговор Артему Чекалину поступила в Мосгорсуд

Осужденный на семь лет колонии блогер и его защита оспаривают вердикт.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на приговор блогеру Артему Чекалину, осужденному на семь лет лишения свободы по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы дела.
Гагаринский районный суд вынес приговор Чекалину в апреле, взяв его под стражу в зале суда. Помимо основного срока, ему назначен штраф в размере 194 миллионов рублей. Защита блогера считает его невиновным и настаивает на оправдании. Кроме того, прокуратура также не согласилась с вердиктом и подала апелляционное представление, требуя ужесточить наказание: вместо условного срока для бывшей супруги Чекалина Валерии (Лерчек) и увеличения штрафных санкций.
Дата заседания в Мосгорсуде пока не назначена. Сами Чекалины — Артем и Валерия — ранее были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в социальных сетях рассказала о переживаниях после тяжелого диагноза. Она призналась, что не раз задавала себе вопрос, почему болезнь пришла именно в ее жизнь, но со временем ее отношение изменилось: теперь она воспринимает испытание как возможность поддержать людей, оказавшихся в похожей ситуации.
В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Заболевание обнаружили после рождения четвертого ребенка, когда анализ плаценты показал наличие злокачественных клеток. Позже выяснилось, что опухоль дала метастазы. Блогер проходила химиотерапию в онкоцентре имени Блохина, а из-за осложнений с позвоночником ей потребовалась операция.
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