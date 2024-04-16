Подливая масло в огонь: почему Британия уговаривает США помогать киевскому режиму

Государства преследуют собственные корыстные цели в эскалации конфликта на Украине.

В последнее время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон все активнее наседает на США с бесчисленными просьбами выделить дополнительную финансовую и военную помощь Украине. Игнорирующий национальные проблемы глава МИДа всеми силами пытается вернуть фокус внимания на происходящее в Киеве, в то время как Штаты, порядком уставшие от проблем Зеленского, стремятся сместить внимание на более насущные проблемы.

Оказалось, что у дипломата есть конкретные цели, которые он и его страна преследует в нашумевшем украинском вопросе. Почему нынешний курс Кэмерона в мире считают провальным и о каких целях идет речь — в материале 5-tv.ru.

Погоня за прежним влиянием

По словам политолога-американиста Михаила Синельникова-Оришака, подобное поведение со стороны Великобритании позволяет ей с «минимальными вложениями» регулировать конфликт на Украине, а также воздействовать на положение дел в Европе.

Дело в том, что после выхода Великобритании из Европейского союза многие возможности государства значительно сократились — план избавиться от обязанностей, но сохранить при этом привилегии не удался.

«Поэтому прекрасная возможность регулируя этот конфликт добиваться своего влияния. По крайней мере, восстановить то, что было до BREXIT'a (выхода Великобритании из Евросоюза — Прим. ред.)», — объяснил эксперт.

По мнению профильного эксперта, схожие с британскими цели преследуют и американцы, регулируя течение конфликта поставкой или, наоборот, задержкой вооружения для Украины.

Методы, которыми пользуются Великобритания и Штаты, примерно одинаковые, отметил американист. Однако у каждого государства собственные цели, о которых они чудесно договариваются. И Лондон, и Вашингтон порой действуют «в своих рамках», но между ними не присутствуют «непреодолимые противоречия», считает Синельников-Оришак.

Конкуренция

Политолог Малек Дудаков, в свою очередь, считает несколько иначе. По словам специалиста, Лондон и Вашингтон конкурируют друг с другом на Украине, причем у Британии там намного больше «рычагов влияния». «Заточены на то, чтобы перехватить внимание британцев» сразу три влиятельнейших человека для ВСУ: и лидер Незалежной Владимир Зеленский, и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, и руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак. Открытых сторонников, ждущих помощи от Штатов, при этом не наблюдается.

«Плюс они (власти Британии— Прим. ред.) выступают, конечно, как главные лоббисты, требуют продолжения этого конфликта. Но так как у самого Лондона недостаточно денег и оружия для того, чтобы поддерживать киевский режим, они просят поддержки со стороны американцев, выбивают у них транш», — рассказал эксперт для 5-tv.ru.

Все надежды «взбодрить» Штаты и вернуть им интерес к Украине со стороны Британии пока что терпят крах. В качестве главного аргумента Дудаков привел недавний визит Кэмерона в Вашингтон. С кандидатом в президенты Штатов Дональдом Трампом договориться не получилось, а спикер Палаты представителей США Майк Джонсон с английским министром иностранных дел даже не встретился.

Государственный деятель пытается проводить верную политику и делать все «в меру своих возможностей», но получается у него далеко не все, заметил спикер.

Он также предполагает, что Украина для Англии сегодня — «не первостепенная история». Среди целей, которые преследует Великобритания в распылении конфликта, Малек Дудаков может выделить стремление взять контроль над определенным количеством стран Восточной Европы. Также Лондон хочет дестабилизировать Евросоюз эскалацией украинского вопроса и ослабить Соединенные Штаты Америки, которым приходится тратить большое количество вооружения, заключил наш собеседник.

Фото, видео: Zuma/TASS / ТАСС; Личный архив Малека Дудакова; 5-tv.ru

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