Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова*
По версии следствия, он знал о намерениях предполагаемых террористов.
Фото, видео: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Московский городской суд признал законным арест Аминчона Исломова*, являющегося фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.
Прежде суд признал законным арест его отца Исроила Исломова*. Он стал первым фигурантом дела, попытавшимся обжаловать меру пресечения.
По версии следствия, Исроил Исломов и два его сына — Диловар* и Аминчон — знали о намерениях предполагаемых террористов. Также они продали обвиняемым автомобиль Renault, на котором те передвигались в день теракта и были задержаны в Брянской области.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои* обжаловал свой арест.
* — внесены в список террористов и экстремистов в России
- 15 апр
- Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои* обжаловал свой арест
- 11 апр
- ФБР опасается терактов в США после нападения на «Крокус»
- 11 апр
- «Не нашли слов»: почему некоторые страны ОБСЕ не осудили теракт в «Крокусе»
- 11 апр
- В поиске спасителей: выжившие в «Крокусе» ищут своих ангелов-хранителей
- 11 апр
- Разведен и с семьей не общается: что известно о новом подозреваемом в деле о теракте в «Крокусе»
- 10 апр
- Суд признал законным арест еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
- 10 апр
- Источник заявил об обнаружении письма с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»
- 10 апр
- В память о жертвах теракта: люди продолжают нести цветы и игрушки к «Крокусу»
- 9 апр
- Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
- 9 апр
- «Варварство»: в ФСБ заявили об использовании Киевом террористического подполья
Читайте также
57%
-0.28 99.73
-0.95
Нашли ошибку?