Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова*

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 43 0

По версии следствия, он знал о намерениях предполагаемых террористов.

Фото, видео: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Московский городской суд признал законным арест Аминчона Исломова*, являющегося фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Прежде суд признал законным арест его отца Исроила Исломова*. Он стал первым фигурантом дела, попытавшимся обжаловать меру пресечения.

По версии следствия, Исроил Исломов и два его сына — Диловар* и Аминчон — знали о намерениях предполагаемых террористов. Также они продали обвиняемым автомобиль Renault, на котором те передвигались в день теракта и были задержаны в Брянской области.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои* обжаловал свой арест.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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