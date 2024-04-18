Удар «Солнцепека»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Огнеметная система «Солнцепек»

В зоне проведения специальной военной операции экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы противника.

В этот раз экипажи «Солнцепеков» нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ на донецком направлении. Чуть больше минуты — и море огня отправляется в сторону позиций противника на расстоянии более четырех километров.

Танки Т-72Б3

Экипажи танков Т-72Б3 продолжают оказывать огневую поддержку действиям штурмовых подразделений на южно-донецком направлении.

Танкисты занимают боевые позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником на границе ДНР и Запорожской области — бьют прямой наводкой по выявленным целям.