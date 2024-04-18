20 беспилотников и 19 ракет Vampire уничтожены над тремя регионами России

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Евгения Романова
Евгения Романова 80 0

МО: над регионами РФ сбиты 20 дронов, 19 ракет Vampire, 5 шаров и две «Точки-У»

20 беспилотников и 19 ракет Vampire уничтожены над тремя регионами России

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Силы ПВО защитили Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области от нападения противника.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью пресекли попытку армии Украины атаковать три региона РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Украинские боевики применили для атаки оперативно-тактические ракеты «Точка-У», реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire, беспилотники самолетного типа и малоразмерные воздушные шары.

Так, наши силы ПВО над Белгородской областью уничтожили 19 снарядов Vampire, 16 дронов, два шара и еще столько же «Точек-У». Над Воронежской областью сбито три шара и один беспилотник. Также ВСУ выпустили в сторону другого района три БПЛА. Наши бойцы уничтожили их в небе над Ростовской областью.

Ростовский губернатор Василий Голубев прежде сообщал об атаке ВСУ примерно в два часа ночи по московскому времени. Он уточнил, что три дрона были уничтожены в районе Каменска-Шахтинского.

Об уничтожении украинского дрона над Воронежем также сообщал региональный губернатор Александр Гусев. По его словам, о пострадавших информация не поступала.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе спрогнозировали ход боевых действий на Украине. По мнению зарубежных аналитиков, ситуация в зоне СВО может измениться в ближайшее время.

Тема:
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