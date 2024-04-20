Запаниковали: ВСУ признали, что проигрывают битву за Донбасс

По словам боевиков, после потери Часова Яра начнется серьезный переломный момент.

После потери контроля над Часовым Яром украинскими боевиками на фронте начнется «серьезный сдвиг». Об этом сообщил телеканал CNN в эфире.

Журналисты признали, что боевики ВСУ находятся в крайне мрачном положении, таких проблем не было с самого начала специальной военной операции (СВО). По их словам, ВСУ принудительно отступают с важных рубежей и точек из-за мощных атак авиации ВС РФ.

Один из командиров украинских батальонов по работе с дронами сообщил, что после вытеснения боевиков из Часов Яра российские бойцы смогут выйти на рубежи огневого контроля Константиновки и Краматорска, что станет решающим в битве за Донбасс.

Также российские военные смогут взять под контроль село Очеретино на авдеевском направлении фронта, что также станет ключевым и важным моментом, так как украинские боевики потеряют ряд необходимых логистических маршрутов.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, как силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра. Авиация помогает нашим войскам продвигаться и у города Часов Яр — это сейчас один из самых горячих участков фронта. Противник пытается приостановить там наступление, атакуя дронами.

Но, по словам наших бойцов, удача явно не на его стороне. На земле точно в цель бьют снайперы и артиллерия. Контроль над этим городом имеет стратегическое значение для ВС РФ.