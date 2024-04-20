Запаниковали: ВСУ признали, что проигрывают битву за Донбасс

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 208 0

CNN: ВСУ назвали вероятную потерю Часова Яра серьезным сдвигом в судьбе Донецка

Запаниковали: ВСУ признали, что проигрывают битву за Донбасс

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Тема:
Спецоперация

По словам боевиков, после потери Часова Яра начнется серьезный переломный момент.

После потери контроля над Часовым Яром украинскими боевиками на фронте начнется «серьезный сдвиг». Об этом сообщил телеканал CNN в эфире.

Журналисты признали, что боевики ВСУ находятся в крайне мрачном положении, таких проблем не было с самого начала специальной военной операции (СВО). По их словам, ВСУ принудительно отступают с важных рубежей и точек из-за мощных атак авиации ВС РФ.

Один из командиров украинских батальонов по работе с дронами сообщил, что после вытеснения боевиков из Часов Яра российские бойцы смогут выйти на рубежи огневого контроля Константиновки и Краматорска, что станет решающим в битве за Донбасс.

Также российские военные смогут взять под контроль село Очеретино на авдеевском направлении фронта, что также станет ключевым и важным моментом, так как украинские боевики потеряют ряд необходимых логистических маршрутов.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, как силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра. Авиация помогает нашим войскам продвигаться и у города Часов Яр — это сейчас один из самых горячих участков фронта. Противник пытается приостановить там наступление, атакуя дронами.

Но, по словам наших бойцов, удача явно не на его стороне. На земле точно в цель бьют снайперы и артиллерия. Контроль над этим городом имеет стратегическое значение для ВС РФ.

Тема:
Спецоперация
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