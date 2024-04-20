Семен Пегов о Семене Еремине: «Мужественный, отважный, с чистым сердцем»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 21 0

Семен Пегов о Семене Еремине: мужественный, отважный, с чистым сердцем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Военный корреспондент «Известий» погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области, был смелым, порядочным и очень мужественным человеком. Таким военкора знал его коллега — журналист Семен Пегов, с которыми они познакомились еще в 2014 году, когда киевская хунта начала войну против жителей Донбасса.

Гибель Еремина Пегов называет настоящей болью как для его соратников, так и для любого человека, неравнодушного к судьбе России.

«Сема прошел через самые горячие фазы этой Донбасской войны. Был в Сирии. Очень мужественный, отважный, смелый, порядочный. С чистым сердцем, горящий своей работой и любовью к тем героям, о которых он делал репортажи. Любовью к тем людям, которым он помогал в зоне СВО», — рассказывает журналист.

Пегов вспоминает, что погибший был не только профессионалом своего дела, но и весьма творческим человеком, в том числе, в музыкальной сфере и мог, например, высококлассно читать рэп.

«Всем близким, друзьям наши искренние от проекта WarGonzo соболезнования, мои лично. Будем делать все, чтобы имя Семы не было забыто», — говорит Пегов.

Семен Еремин

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

Тема:
Спецоперация
20 апр
Запаниковали: ВСУ признали, что проигрывают битву за Донбасс
20 апр
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
20 апр
Танкисты на передовой: лучшее видео из зоны СВО за день
20 апр
Шойгу показали ударный квадрокоптер для дистанционного минирования
20 апр
«Тяжело осознавать случившееся» — глава ДНР Пушилин о смерти военкора Еремина
20 апр
«Наш друг и товарищ»: коллеги вспоминают о работе с погибшим военкором Ереминым
20 апр
В Смоленской области после атаки БПЛА произошло возгорание на объекте ТЭК
20 апр
«Всегда был в гуще событий» — советник главы ДНР о гибели военкора Еремина
20 апр
В Калужской области при взрыве БПЛА оказалась повреждена энергоинфраструктура
20 апр
«Был одним из лучших»: корреспонденты «Известий» о работе с погибшим коллегой Ереминым
+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
В Винницкой области боевики ВСУ расстреляли 20-летнего полицейского
11:55
Семен Пегов о Семене Еремине: «Мужественный, отважный, с чистым сердцем»
11:39
После прибытия военных инструкторов из РФ США начали выводить своих солдат из Нигера
11:23
Суд в Москве арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области
11:07
Глубокое декольте и бантики на спине: Климова покорила гостей ММКФ нежным образом
10:51
Запаниковали: ВСУ признали, что проигрывают битву за Донбасс

Сейчас читают

«Наш друг и товарищ»: коллеги вспоминают о работе с погибшим военкором Ереминым
«Мы делаем хорошее кино»: Бикович высказался об адаптациях «Холопа» в других странах
Жизнь после смерти существует? Новая теория всколыхнула научное сообщество
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок