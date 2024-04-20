Семен Пегов о Семене Еремине: «Мужественный, отважный, с чистым сердцем»

Военный корреспондент «Известий» погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области, был смелым, порядочным и очень мужественным человеком. Таким военкора знал его коллега — журналист Семен Пегов, с которыми они познакомились еще в 2014 году, когда киевская хунта начала войну против жителей Донбасса.

Гибель Еремина Пегов называет настоящей болью как для его соратников, так и для любого человека, неравнодушного к судьбе России.

«Сема прошел через самые горячие фазы этой Донбасской войны. Был в Сирии. Очень мужественный, отважный, смелый, порядочный. С чистым сердцем, горящий своей работой и любовью к тем героям, о которых он делал репортажи. Любовью к тем людям, которым он помогал в зоне СВО», — рассказывает журналист.

Пегов вспоминает, что погибший был не только профессионалом своего дела, но и весьма творческим человеком, в том числе, в музыкальной сфере и мог, например, высококлассно читать рэп.

«Всем близким, друзьям наши искренние от проекта WarGonzo соболезнования, мои лично. Будем делать все, чтобы имя Семы не было забыто», — говорит Пегов.

Семен Еремин

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.