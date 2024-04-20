«Потеря для всей журналистики»: преподаватель высказалась о Семене Еремине

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 43 0

Преподаватель военкора Еремина: его смерть — потеря для всей журналистики

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО Спецоперация

Журналист трагически погиб в Запорожской области во время съемок репортажа.

Смерть военного корреспондента «Известий» Семена Еремина — потеря для всей журналистики, считает преподаватель военкора, заведующая кафедры рекламы и связей с общественностью СКФУ Елена Ежова.

Она поделилась, что Семен обучался по специальности «телевизионная журналистика» и окончил университет в 2005 году.

«Прошло уже 19 лет. Как сейчас помню, как он приходил на лекции, спорил на семинарских занятиях потому, что он был очень яркий студент. Мы всегда с удовольствием наблюдали за его карьерным ростом», — вспоминает преподаватель.

Елена отметила, что Еремин использовал индивидуальный подход к созданию журналистских материалов, был порядочным человеком правильной системой ценностей.

«Всегда чувствовалось, когда он был рядом, чувствовалась энергетика мужественности, какой-то надежности. С ним было всегда спокойно <…> Для нас это огромная потеря, и для коллектива университета, и, конечно, для всей нашей российской журналистики», — отметила Елена.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллеги несут цветы в память о погибшем военкоре «Известий» Семене Еремине.

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