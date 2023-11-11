На Западе нашли крайнего в деле о подрыве «Северных потоков»

Западная пресса продолжает настаивать на том, что за терактом, разрушившим экономику Европы стоит Украина, а не США.

Виновный в подрыве нитей «Северного потока» найден? По версии газеты The Washington Post, да. Журналисты западного издания утверждают, что курировал теракт экс-командир одной из частей сил спецопераций ВСУ полковник Роман Червинский.

Согласно материалу американской газеты, «роль этого офицера представляет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства Украины к скандальному акту саботажа». Более того, раскрыты и подробности громкого теракта: украинский военный управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которые арендовали парусник под вымышленными именами и использовали глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на российских газопроводах.

В западном издании уточняют, что Червинский лишь курировал теракт, но не планировал операцию. Все «ниточки» ведут к генералу Валерию Залужному.

Сам Червинский, впрочем, все обвинения отрицает. Об этом удалось узнать из письменного ответа, который направил прессе адвокат офицера ВСУ. Представители украинского правительства предпочли запросы журналистов проигнорировать.

Стоит обратить внимание на тот факт, что Киев официально опровергает сообщения о том, что является инициатором теракта на объекте гражданской инфраструктуры.

«Ничего подобного Украина не сделала. Я бы никогда так не поступил», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш в своей резонансной статье обвинил США в причастности к диверсии. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.

Лавров: Запад заметает под ковер ситуацию с «Северными потоками»

Расследование продолжается уже больше года. Официально виновник так и не установлен. Кроме того, Россию к расследованию не допустили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто тормозит расследование терактов на «Северных потоках».