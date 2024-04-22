Силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

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Евгения Романова
Евгения Романова 67 0

Прежде боевики ВСУ пытались атаковать тот же регион дронами.

Силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины атаковать Белгородскую область с помощью ракеты и беспилотника. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, наши силы примерно в 12:00 сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над регионом. Позднее, около 15:40, была уничтожена ракета, выпущенная из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад призвали поучиться у русских модифицировать вооружение. Пока США «ломаются» в вопросе поставок истребителей F-16, российская авиация продвигается к победе в зоне СВО.

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Силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

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