Пока США «ломаются» в вопросе поставок истребителей F-16, российская авиация продвигается к победе в зоне СВО.

Россия значительно превосходит возможности военно-промыщленного комплекса стран Запада. Успех нашей авиации, в том числе заключается в применении новейшего оружия, но РФ также модифицирует старое. Этому стоит поучиться Западу у России, считает обозреватель Майк Саттон.

«Разрушительный эффект планирующих бомб показывает, что старые системы по-прежнему актуальны, особенно в сочетании с масштабом. Россия быстро превратила устоявшуюся дешевую систему в высокоэффективную. Здесь хороший урок не только в отношении к запасам старого оружия, которые обычно выбрасываются, но и в способности ВПК внедрять инновации в сроки, измеряемые неделями или месяцами, а не годами», — написал он в статье для The Telegraph.

Обозреватель подчеркнул, что боевые успехи армии РФ, включая «атаки вокруг Авдеевки», в зоне СВО знаменуют «тревожный поворотный момент в конфликте», а именно: российская авиация постепенно расчищает путь к победе. Так, наши самолеты смогли выпустить боеприпасы за пределы досягаемости украинской противовоздушной обороны (ПВО) и направить их на цели в городе с разрушительным эффектом или нанести удар, разгромив командные пункты и логистические узлы.

Саттон считает, что американские истребители F-16, которые так давно уже ждет Украина, могут составить конкуренцию российским Су-34 и Су-35. Однако их количество ограничено и не сможет, воспрепятствовать более чем 100 ежедневным вылетам ВС России. К слову, недавно на Украине неожиданно открестились от F-16, подчеркнув, что для 2024 года эти истребители не подойдут.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ при помощи корректируемых бомб. Противник потерпел очередное поражение на южно-донецком направлении.