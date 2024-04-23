Около 300 миллионов литров воды откачали из жилых районов Оренбурга за пару дней

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В городе работают комиссии по оценке ущерба.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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А в Оренбурге, который пострадал одним из первых, уже разбирают часть укреплений. Пик паводка прошел, вода в реке Урал впервые за две недели опустилась ниже критического уровня.

В городе работают комиссии по оценке ущерба, они обошли уже почти две тысячи домовладений. В районах, откуда вода ушла полностью, проводят дезинфекцию, — в этом участвуют военные и спасатели.

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор региона Денис Паслер накануне лично проверили ход восстановительных работ. Так, всего за несколько дней из жилых районов Оренбурга откачали 300 миллионов литров воды.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюменской области объявили экстренную эвакуацию всех деревень и сел Абатского района. Это больше 20 населенных пунктов.

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