Около 300 миллионов литров воды откачали из жилых районов Оренбурга за пару дней

А в Оренбурге, который пострадал одним из первых, уже разбирают часть укреплений. Пик паводка прошел, вода в реке Урал впервые за две недели опустилась ниже критического уровня.

В городе работают комиссии по оценке ущерба, они обошли уже почти две тысячи домовладений. В районах, откуда вода ушла полностью, проводят дезинфекцию, — в этом участвуют военные и спасатели.

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор региона Денис Паслер накануне лично проверили ход восстановительных работ. Так, всего за несколько дней из жилых районов Оренбурга откачали 300 миллионов литров воды.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюменской области объявили экстренную эвакуацию всех деревень и сел Абатского района. Это больше 20 населенных пунктов.