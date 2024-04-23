Экстренную эвакуацию из 20 деревень объявили в Тюменской области

Эфирная новость 29 0

Работы по укреплению дамб не останавливаются круглые сутки.

Экстренную эвакуацию из 20 деревень объявили в Тюменской области

Фото: Русанов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Паводки в регионах России

В Тюменской области объявили экстренную эвакуацию всех деревень и сел Абатского района. Это больше 20 населенных пунктов.

Решение приняли несколько часов назад на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Уровень воды в реке Ишим подступает к критической отметке, половодье уже отрезало несколько деревень.

При эвакуации нужно отключить в домах электричество, отвязать домашних животных и взять с собой только самое необходимое. Всех людей готовы принять в пунктах временного размещения, там увеличили запасы продуктов и лекарств.

Ценные вещи можно сдать на временное хранение. Готовятся к удару стихии и в городе Ишим — он находится ниже по течению реки.

Вода там поднялась еще на 13 сантиметров. Спасатели и местные жители заготовили больше 300 тысяч мешков с песком, чтобы сдержать половодье — работы по укреплению дамб не останавливаются круглые сутки.

Тема:
Паводки в регионах России
22 апр
МЧС задействовало тяжелую технику для доставки питания в Тюменскую область
22 апр
В Курганской области паводки постепенно пошли на спад
22 апр
В Оренбургской области после паводка начали работу оценочные комиссии
22 апр
Свыше тысячи человек эвакуировали в Тюменской области на фоне паводков
21 апр
Ситуация с паводками в регионах России достигла кульминации
19 апр
В Курганской области спасатели эвакуируют людей на лодках
18 апр
Правобережная часть Кургана с сотней СНТ «ушла под воду»
18 апр
Добровольцы спасли сотни людей в затопленных районах
18 апр
В Кремле объяснили требовательность Путина к чиновникам: «Речь идет о людях»
18 апр
Паводок, нехватка кадров в медицине: что обсудил Путин на совещании с кабмином
+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
93.25
-0.19 99.36
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:48
«Да не пошли бы вы»: Дубцова обрушилась на подписчиков за вопросы об ее недуге
5:41
Сенат США рассмотрит проект о выделении нового пакета помощи Украине
5:35
Минобороны опубликовало кадры из освобожденной Новомихайловки
5:34
«Множество необъяснимых явлений»: ТОП самых таинственных мест в России
5:30
Карлсон раскрыл реальную причину конфискации активов России в пользу Украины
5:24
Экстренную эвакуацию из 20 деревень объявили в Тюменской области

Сейчас читают

Куда смотрит Авербух? Беременная Арзамасова пришла на вечеринку с известным певцом
Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок