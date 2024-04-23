Иностранные военные соглашаются идти на верную смерть вместе с украинскими боевиками. Что их толкает на это?

Колумбийские наемники участвуют в конфликте на стороне Украины в надежде получить большие деньги. Однако в результате семьи потом не могут даже вернуть их тела. Об этом рассказали родственники иностранных боевиков в беседе с РИА Новости.

Так, Харрисон Астудильо был профессиональным военным колумбийской армии. Он прослужил год и три месяца в рядах ВСУ, а в марте 2024 года был ликвидирован. Его двоюродный брат Альберто Астудильо поделился, что основным мотивом поездки на Украину стали деньги.

«Думаю, что больше всего (его спровоцировала) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — сказал он.

Семья так и не смогла забрать тело Харрисона Астудильо из Незалежной. Как сообщают колумбийские СМИ, многие экс-военные и полицейские повелись на обещания больших зарплат. Аналогичная ситуация произошла и с супругом Лауры (имя изменено).

«Его (мужа. — Прим.ред.) ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц», — поделилась женщина.

При этом она рассказала, что ей удалось вернуть тело супруга. В то же время многие семьи до сих пор не могут найти своих родственников.

В марте Минобороны России опубликовало потери иностранных наемников Украины с начала СВО. Общее их количество составило около шести тысяч. При этом абсолютным лидером среди стран, наемники из которых ликвидированы в ходе спецоперации, является Польша. По данным ведомства, около трех тысяч польских военных участвуют в конфликте на стороне ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина ищет наемников в Южной Корее. Согласно распространенным в сети объявлениям, преимуществом будет, если кандидат является оператором БПЛА.