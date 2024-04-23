«Ураганы» выжигают позиции ВСУ в районе Новомихайловки. Лучшее видео из зоны СВО за день
Расчеты 220-миллиметровых орудий ежедневно уничтожают оборонительные сооружения, огневые средства и военную технику врага.
Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
«Ураганы» выжигают позиции ВСУ в районе Новомихайловки
Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» подразделений артиллерии группировки войск «Восток» из Забайкалья нанесли удары по позициям ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка на южнодонецком направлении специальной военной операции.
Расчеты 220-миллиметровых орудий ежедневно уничтожают оборонительные сооружения, огневые средства и военную технику ВСУ, наносят сокрушительные удары по скоплению живой силы и выявленным опорным пунктам противника. Действия артиллеристов в режиме реального времени координируют расчеты БПЛА, которые также фиксируют попадания и уничтожение выявленных целей.
«Гвоздика» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ
Разведчики с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции противника на одном из участков донецкого направления. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», получив координаты огневых точек противника, немедленно открыл по ним огонь.
Точное поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА. После успешного поражения цели расчет самоходной установки оперативно замаскировал самоходную установку и продолжил боевое дежурство.
Артиллеристы применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.
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