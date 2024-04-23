Сотрудники этой спецслужбы не могут ничего на поле боя, поэтому обстреливают мирные города и убивают журналистов. Террористическим также является киевский режим, считает спикер СФ.

Служба безопасности Украины является разработчиком терактов, поэтому она должна быть признана террористической структурой. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, которое опубликовано на сайте РИА Новости.

«И кого бы я тоже признала террористической структурой — это, конечно, СБУ. Непосредственные разработчики, осуществляющие эти террористические акты», — сказала она.

Сотрудники украинской спецслужбы не могут ничего сделать на поле боя, поэтому и обстреливают мирные города приграничных территорий, а также убивают журналистов, в том числе и Дарью Дугину, подчеркнула спикер СФ.

Вместе с тем Матвиенко назвала террористическим киевский режим. По ее словам, понятия «государство-террорист» не существует, поэтому Украину таковой назвать нельзя. В то же время власти этой страны замешаны в подобном.

«Все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке ЦРУ и других западных разведок», — заявила Матвиенко.

Она уверена: трибунал над киевским режимом рано или поздно состоится. В Незалежной, добавила спикер Совфеда, инакомыслящих убивают и терроризируют.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко назвала терактом целенаправленное убийство военкора «Известий» Семена Еремина. Виновные обязательно понесут ответственность за случившееся, пообещала спикер Совфеда.