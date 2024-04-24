Сенат США одобрил законопроекты о помощи Украине и Израилю

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Это, отмечают эксперты, не позволит ВСУ переломить ситуацию на поле боя.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hun Chustine Minoda; 5-tv.ru

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Спецоперация

Сенат США одобрил пакет законопроектов о внешней помощи. В том числе — о выделении Киеву финансирования более чем на 60 миллиардов долларов.

Теперь документ отправится Джо Байдену. Тот уже поблагодарил Конгресс, обещал подписать законопроект и выразил надежду, что Украина начнет получать новое оружие уже до конца этой недели.

В первую очередь это будут боеприпасы и средства ПВО. Но на всю сумму Украине рассчитывать не стоит — большая часть из 60 миллиардов останется в США в виде заказов военным предприятиям.

А оставшиеся деньги не смогут переломить ситуацию на поле боя. Об этом говорят даже американские эксперты.

«Большая часть денег достанется нашим оборонным компаниям. И, как говорили некоторые наши сенаторы и конгрессмены, сохранят и создадут рабочие места в Соединенных Штатах. Они использовали это для оправдания. Так что Украина точно не в выигрыше. Люди на Украине, может быть, и уверены, но для страны это не выгодно. Это приведет к затягиванию конфликта. Они не будут прямым преимуществом, и будет потеряно больше жизней, это не изменит ход битвы», — отметил американский политолог Эрл Расмуссен.

Также, по мнению экспертов, это последний крупный пакет помощи украинцам со стороны Штатов на ближайшее время. К вопросу дальнейшего финансирования в Вашингтоне вернутся уже после выборов президента, которые пройдут в ноябре.

Тема:
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