Сенат США одобрил законопроекты о помощи Украине и Израилю
Это, отмечают эксперты, не позволит ВСУ переломить ситуацию на поле боя.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Hun Chustine Minoda; 5-tv.ru
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Сенат США одобрил пакет законопроектов о внешней помощи. В том числе — о выделении Киеву финансирования более чем на 60 миллиардов долларов.
Теперь документ отправится Джо Байдену. Тот уже поблагодарил Конгресс, обещал подписать законопроект и выразил надежду, что Украина начнет получать новое оружие уже до конца этой недели.
В первую очередь это будут боеприпасы и средства ПВО. Но на всю сумму Украине рассчитывать не стоит — большая часть из 60 миллиардов останется в США в виде заказов военным предприятиям.
А оставшиеся деньги не смогут переломить ситуацию на поле боя. Об этом говорят даже американские эксперты.
«Большая часть денег достанется нашим оборонным компаниям. И, как говорили некоторые наши сенаторы и конгрессмены, сохранят и создадут рабочие места в Соединенных Штатах. Они использовали это для оправдания. Так что Украина точно не в выигрыше. Люди на Украине, может быть, и уверены, но для страны это не выгодно. Это приведет к затягиванию конфликта. Они не будут прямым преимуществом, и будет потеряно больше жизней, это не изменит ход битвы», — отметил американский политолог Эрл Расмуссен.
Также, по мнению экспертов, это последний крупный пакет помощи украинцам со стороны Штатов на ближайшее время. К вопросу дальнейшего финансирования в Вашингтоне вернутся уже после выборов президента, которые пройдут в ноябре.
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