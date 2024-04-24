После атаки беспилотников пожары начались на объектах ТЭК в Смоленской области
Сотрудники экстренных служб устраняют последствия возгорания.
Фото: Шахиджанян Сергей / ТАСС
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В результате атаки украинских БПЛА по гражданским топливно-энергетическим объектам в двух районах Смоленской области начались пожары. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что системы ПВО ведут борьбу с беспилотниками, а сотрудники экстренных служб устраняют последствия возгорания. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.
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