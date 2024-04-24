На Украине заявили о взрывах, оставивших часть Одессы без света

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

СМИ киевского режима сообщают о мощных ударах, но Минобороны России не комментировало эту информацию.

На Украине заявили о взрывах, оставивших часть Одессы без света

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

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Тема:
Спецоперация

Мощные взрывы произошли в подконтрольной киевскому режиму Одессе, часть города оказалась обесточена. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Часть Одессы осталась без электричества. Отключения света произошли после мощных взрывов в городе», — сообщается в Telegram-канале.

Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о повреждении газопровода в Харькове. Мэр города сообщил об отключении газоснабжения в Шевченковском районе города.

Тема:
Спецоперация
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