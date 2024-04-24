На Украине заявили о повреждении газопровода в Харькове
Мэр города сообщил об отключении газоснабжения в Шевченковском районе города.
Фото: www.globallookpress.com / Serge Fedoseev
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Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что из-за повреждения газопровода отключен газ в одном из микрорайонов Шевченковского района города. Об этом политик сообщил изданию «Общественное».
«Перебит газопровод, службам пришлось отключить газоснабжение в микрорайоне», — сказал мэр.
Терехов заявил, что по Шевченковскому району нанесли удар. Он отметил, что газопровод начнут восстанавливать утром.
Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о серии мощных взрывов в Киеве.
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