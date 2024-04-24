Кулеба указал на неспособность остановить Россию с помощью пакетов помощи Запада

Дипломат пожаловался об этом британским журналистам.
Фото: Reuters / Claudia Greco
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Помощь Запада не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом The Guardian заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Ни один пакет мер не сможет остановить русских. Что остановит русских, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров», — указал дипломат.
Европе, считает он, следует увеличить производство вооружений, потому что Россия опередила Запад в этом отношении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 24 апр
- Боевиков ВСУ районе Каменского уничтожают ударными БПЛА
- 24 апр
- Листовки о реальной ситуации на Украине расклеили в Италии
- 24 апр
- США тайно передали Украине ракеты ATACMS
- 24 апр
- Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине
- 24 апр
- Зря радуются? Для чего США выделили миллиарды Украине на самом деле
- 24 апр
- Первые очные переговоры: с семьями в России воссоединятся 19 детей
- 24 апр
- Армия России поразила цех производства украинских дронов в зоне спецоперации
- 24 апр
- Следователи просят немедленно уволить Алексея Блиновского с воинской службы
- 24 апр
- Командир ВСУ Булацик заочно осужден на 18 лет за атаку нефтебазы под Брянском
- 24 апр
- Экс-сотрудник СБУ о Зеленском: «Сам сбегал от войны и не являлся по повесткам»
Читайте также
46%
-0.78 98.91
-0.65
Нашли ошибку?