Кулеба указал на неспособность остановить Россию с помощью пакетов помощи Запада

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 61 0

Дипломат пожаловался об этом британским журналистам.

Кулеба указал на неспособность остановить Россию с помощью пакетов помощи Запада

Фото: Reuters / Claudia Greco

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Тема:
Спецоперация

Помощь Запада не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом The Guardian заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Ни один пакет мер не сможет остановить русских. Что остановит русских, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров», — указал дипломат.

Европе, считает он, следует увеличить производство вооружений, потому что Россия опередила Запад в этом отношении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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