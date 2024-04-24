Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине
США хотят возобновить поставки оружия киевскому режиму в ближайшие несколько часов.
Фото: Reuters / Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом американский лидер объявил во время своего телеобращения к нации.
«Я только что подписал законопроект по национальной безопасности, который был принят в выходные палатой представителей и утвержден сенатом вчера, он сделает Америку и мир более безопасным и продолжит лидерство Америки в мире, все знают об этом», — сказал Байден.
По его словам, США возобновят поставки оружия на Украину в ближайшие несколько часов.
Прежде пакет финансовой помощи Украине, а также поддержки Израиля и Тайваня, получил одобрение в Конгрессе. Речь идет, в том числе, о 61 миллиарде долларов, которые будут выделены киевскому режиму.
Часть из этих денег предоставляется не безвозмездно, а в кредит. При этом непосредственно на военные нужды будет потрачено куда меньше.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что для чего США выделили миллиарды Украине на самом деле.
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