Появилось видео работы отрядов ВС России у поселка Богдановка в ДНР
Наши бойцы сражаются четко и самоотверженно.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
А пока ребята с фронта, которые знали Семена Еремина, а может, не знали лично, но видели его репортажи, сами вершат правосудие, единственно возможное в данных условиях.
Ну а мы продолжим делать то дело, за которое наш коллега отдал жизнь. Рассказывать правду, которую увидели собственными глазами — репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.
Объективный контроль фиксирует поражение позиций ВСУ. Накрыта крупная площадь, где враг размещал личный состав и орудия.
Дорога для движения открыта. Дальше — к окраинам Богдановки, где к боевой работе спешат подключиться минометчики отряда «Барс-13».
Серия точных ударов по пехоте противника. Враг запускает в наше направление разведывательный беспилотник.
После прилетов со стороны ВСУ — затишье, которым надо быстро воспользоваться и сменить локацию. Теперь наши силы нацелились на минометную точку противника.
За этой укрытой позицией наблюдают уже несколько дней. «Игрушкой» военные называют миномет, мешавший работать нашей пехоте.
Разведчики вылетают на поиск очередных вражеских «укрепов», артиллеристы перезаряжаются. Отдельный момент, на котором хотелось бы заострить внимание — это наши снаряды и то, как они меняют цвет, меняют раскраску и в очередной раз подтверждают главный тезис последних месяцев СВО — артиллерия на этом направлении играет совершенно новыми красками.
Теперь дело за нашими операторами БПЛА, которые точечно выбивают противника из занятых посадок. Для поддержки ударной огневой из укрытия выходят российские самоходки.
Сегодня у нас необычная работа — дело в том, что огневая у артиллеристов очень узнаваема для вражеской стороны, поэтому показываем работу исключительно из башни самоходки. Цели — дежурные, и бить по ним надо регулярно, чтоб не дать врагу накопить силы.
Как результат — горит очередное вражеское орудие, движения нет никакого. Неподалеку работают наши танки, разведчики говорят, что противника сейчас почти не видно.
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