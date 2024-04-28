Более 44 тысяч заявок подано на программу «Время героев»
Такие люди, закаленные СВО, нужны стране на госслужбе, ведь ставки повышаются.
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
«Время героев» неумолимо приближается. Имеется ввиду президентская программа для солдат и офицеров, прошедших СВО, которые готовы и хотят применить свои профессиональные и личные качества в мирной жизни.
Весь апрель принимались заявки от потенциальных участников. И результат превзошел все ожидания — более 44 тысяч обращений.
С 8 по 15 апреля все потенциальные кандидаты должны были пройти онлайн-тестирование. Такое же, к слову, как проходят участники других президентских кадровых программ — например «Лидеров России».
Но не все смогли — потому что на передовой, решают боевые задачи. Отборочный тур продлен и дополнен очным форматом.
С 22 апреля заработали пункты оценки в Ростове-на-Дону и в Симферополе. А с 15 мая добавятся отделения еще в 43 городах.
Все эти пункты — в филиалах президентской академии. Состав первого набора будет известен 20 мая.
Владимир Путин, а это была его инициатива запустить программу «Время героев», еще раз подчеркнул на Съезде законодателей, что этот кадровый резерв должен составить костяк муниципальной и государственной службы.
«Это не какая-то кампания, я хочу, чтобы это было понятно для всех. Это просто та среда, те люди, из которых мы должны черпать кадры и из которых мы должны выбирать на будущую работу людей, которые готовы служить России, которые служат России и сейчас, не жалея себя, своего здоровья и жизни», — сказал глава государства.
И такие люди, закаленные СВО, нам нужны на госслужбе, ведь ставки повышаются.
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