Более 44 тысяч заявок подано на программу «Время героев»

Эфирная новость 78 0

Такие люди, закаленные СВО, нужны стране на госслужбе, ведь ставки повышаются.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

«Время героев» неумолимо приближается. Имеется ввиду президентская программа для солдат и офицеров, прошедших СВО, которые готовы и хотят применить свои профессиональные и личные качества в мирной жизни.

Весь апрель принимались заявки от потенциальных участников. И результат превзошел все ожидания — более 44 тысяч обращений.

С 8 по 15 апреля все потенциальные кандидаты должны были пройти онлайн-тестирование. Такое же, к слову, как проходят участники других президентских кадровых программ — например «Лидеров России».

Но не все смогли — потому что на передовой, решают боевые задачи. Отборочный тур продлен и дополнен очным форматом.

С 22 апреля заработали пункты оценки в Ростове-на-Дону и в Симферополе. А с 15 мая добавятся отделения еще в 43 городах.

Все эти пункты — в филиалах президентской академии. Состав первого набора будет известен 20 мая.

Владимир Путин, а это была его инициатива запустить программу «Время героев», еще раз подчеркнул на Съезде законодателей, что этот кадровый резерв должен составить костяк муниципальной и государственной службы.

«Это не какая-то кампания, я хочу, чтобы это было понятно для всех. Это просто та среда, те люди, из которых мы должны черпать кадры и из которых мы должны выбирать на будущую работу людей, которые готовы служить России, которые служат России и сейчас, не жалея себя, своего здоровья и жизни», — сказал глава государства.

И такие люди, закаленные СВО, нам нужны на госслужбе, ведь ставки повышаются.

Тема:
Спецоперация
29 апр
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
28 апр
«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки
28 апр
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
28 апр
Задержанному студенту МГУ нужно покинуть Россию в течение трех дней
28 апр
На Украине сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
28 апр
«Родиной не торгуем»: МИД исключил обмен активов России на территории
28 апр
ВСУ спешно бегут из населенных пунктов у Авдеевки и Марьинки
28 апр
Студента МГУ арестовали на 46 суток за поддержку Украины и неподчинение полиции
28 апр
Войска РФ поразили склады с авиатехникой на украинских аэродромах
28 апр
«Информация из первых рук»: Песков заявил о нарастающей панике в рядах ВСУ
+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 го...

Последние новости

1:05
Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске
0:48
Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
0:30
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
0:15
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
0:00
В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей
23:46
«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки

Сейчас читают

Умерла звезда эротических фильмов Маргарет Ли
Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»
Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео