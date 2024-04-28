Песков назвал предрешенной участь Зеленского
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency
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Какое мнение выразил официальный представитель Кремля?
Участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский усомнился в «счастливом» исходе конфликта на Украине.
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