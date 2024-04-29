В Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 38 0

Алексей Петрович: суды Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

В Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Тема:
День Победы 9 Мая

В каком случае ношение символа Победы может считаться нарушением?

Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что суды в Молдавии начали отменять административные протоколы за ношение георгиевской ленты, однако местная полиция продолжает угрожать штрафами.

«Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение Гвардейской/Георгиевской ленты, а Чернауцану, с упорством умалишенного, продолжает грозить штрафами», — написал Петрович в своем Telegram-канале.

Вместе с тем он отметил, что георгиевская лента запрещена в Молдавии только при условии, если она использовалась как символ «агрессии» или «прославления военных действий» против человечества. Но это еще должна будет доказать полиция, чтобы признать правонарушение законным.

«Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным», — добавил Алексей Петрович.

Ранее 5-tv.ru писал, что в некоторых странах Европы власти препятствуют празднованию Дня Победы 9 мая.

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