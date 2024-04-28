Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов над регионами России

Боевики ВСУ пытались атаковать четыре области в РФ, но наши войска защитили мирных жителей.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Украинские боевики попытались с применением 17 беспилотников самолетного типа атаковать объекты в России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
Так, наши средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над Брянской областью девять вражеских дронов, над Курской и Калужской — по три БПЛА, а над Белгородской — два беспилотника.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 65 беспилотников сбили над Кубанью и Крымом в ночь на 27 апреля. Украина для атаки применила дроны самолетного типа.
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