Дело времени: Маск назвал единственный оставшийся вопрос в конфликте на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 99 0

Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы единственным оставшимся в конфликте

Дело времени: Маск назвал единственный оставшийся вопрос в конфликте на Украине

Фото: Reuters / AMIR COHENGonzalo Fuentes

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Тема:
Спецоперация

Американский миллиардер уверен в исходе спецоперации РФ и никогда не скрывал свою позицию.

Взятие Одессы российскими войсками — это последний оставшийся вопрос в украинском конфликте. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — написал предприниматель на своей странице в социальной сети Х.

При этом бизнесмен добавил, что ВС РФ продолжат освобождать Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области, то есть территории, которые находятся в составе России.

Таким образом Маск прокомментировал признания главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о том, что ситуация для украинских боевиков на линии соприкосновения становится все хуже.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Подоляк упрекнул Маска из-за слов о стратегии выхода из конфликта на Украине.

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