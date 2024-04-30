В Крыму назвали терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 114 0

Глава парламента Крыма Константинов назвал атаку ВСУ ракетами ATACMS терроризмом

В Крыму назвали терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим предпринял очередную попытку атаки на полуостров.

Атака ВСУ на Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS — проявление самых варварских форм терроризма. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов в беседе с агентством РИА Новости.

Он указал, что власти киевского режима «окончательно деградировали».

«Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — сказал Константинов.

Прежде в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили десять дронов ВСУ, шесть ракет ATACMS, а также две управляемые авиабомбы Hammer.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мирный житель Белгородской области пострадал при атаке дронов-камикадзе.

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