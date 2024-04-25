В Польше сообщили о готовности вернуть на Украину мужчин призывного возраста
Как будет работать этот механизм?
Фото: Reuters / Kacper Pempel
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Варшава готова вернуть мужчин призывного возраста обратно киевскому режиму, чтобы их мобилизовали. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat News.
«Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится приложить, чтобы помочь Украине», — сказал чиновник.
Косиняк-Камыш не уточнил, как именно Польша будет возвращать бежавших украинцев на родину. При этом он подчеркнул, что Варшава уже предлагала Киеву подобные меры.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотни украинцев заблокировали паспортный пункт в Варшаве.
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