«Помним, как все начиналось»: Путин на последней встрече с кабмином в текущем составе
Путин поблагодарил правительство России за совместную работу
Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
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Правительство сложит свои полномочия после инаугурации президента.
Президент России Владимир Путин поблагодарил членов правительства страны за совместную работу. Глава государства проводит последнюю встречу с кабмином в текущем составе. Правительство сложит полномочия после инаугурации Путина во вторник, 7 мая.
«Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет. Мы помним, как все начиналось, я имею ввиду, начиналась ваша работа в этом составе, в этом коллективе», — заявил президент на совещании с кабмином.
Кроме того, Путин указал, что против России началась «экономическая агрессия» со стороны противников. РФ стокнулась с бесконечным числом санкций, цель которых разрушить нашу страну, причем не только политически, но и экономически: создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу, способствовать закрытию предприятий и целых отраслей производства.
«Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось… результат оказался ровно обратный», — добавил президент.
Он также отметил работу правительства России в сфере экономики в период пандемии COVID-19. Кроме конкретного производства, в то время нужно было принимать решения, которые отражались на экономике в целом. Этот период борьбы с коронавирусной инфекцией Путин назвал очень сложным испытанием для страны и мира в целом.
Отставка правительства
В день проведения инаугурации действующее правительство слагает свои полномочия перед новым президентом России. Однако члены кабинета продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Данное правило официально закреплено в 116 статье Федерального закона.
Новый председатель назначается на следующий день после церемонии — 8 мая. Вступивший в должность президент должен внести кандидатуру на рассмотрение не позднее чем за две недели до инаугурации, а затем утвердить после получения вердикта Государственной думы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле готовятся к инаугурации Путина. Торжественная церемония вступления в должность продлится около часа 7 апреля. По традиции она пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. По четко установленному плану все действия расписаны по секундам.
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