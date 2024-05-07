Российская авиация громит позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Ударная группа армейской авиации ВКС поразила подразделения ВСУ

Экипажи разведывательно-ударного вертолета Ка-52м «Аллигатор», транспортно-боевого вертолета Ми-35М

и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего им удалось успешно поразить опорный пункт и скопление живой силы противника.

Бой развернулся в зоне ответственности группировки войск «Запад». Для атаки наши военнослужащие использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8. Удары осуществлялись по координатам, преданным авиационными наводчиками. После экипажи перешли к противотанковому маневру. Для этого они использовали бортовой комплекс обороны.

После выполнения боевой задачи вертолеты вернулись на аэродром вылета.

Гаубицы Д-20 уничтожили наблюдательные пункты ВСУ в приграничном районе Украины

В приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины российские артиллеристы уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи ВСУ. Огонь по позициям противника велся с помощью гаубиц Д-20. Эти наблюдательные посты противник использовал, чтобы вести корректировку работы артиллерии.

Нашим военным удалось вычислить местонахождение врага с помочью разведывательных дронов. После разведка передала полученные данные батарее артиллеристов, и расчеты гаубиц выдвинулись к месту для нанесения ударов.

Военнослужащие группировки прикрытия государственной границы ежедневно атакуют позиции украинских нацистов в приграничных районах. Их главная задача — не подпустить вражеские группы к российским территорияv и помешать им организовать огневые точки.

Наши артиллеристы продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, данные о которых передают им разведчики, чтобы противник не смог совершать провокации, атаковать объекты и мирное население в приграничных российских регионах.