«Есть консенсус»: Шольц рассказал, как будут использовать российские активы

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Украины

«Есть консенсус»: Шольц рассказал, как будут использовать российские активы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Доходы, как того добивались на Западе, могут достаться Украине, но в каких размерах?

Государства Евросоюза достигли договоренностей по использованию замороженных российских активов. Оказалось, что 90% хотят потратить на нужды Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами стран Прибалтики. Слова политика опубликовали на сайте правительства ФРГ.

«Кстати, у нас в Европе есть консенсус, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от замороженных российских активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов евро в год», — сказал Шольц.

Канцлер отметил, что в ЕС пришли к тому, что 90% потратят на оборонные нужды Украины без обязательств закупать оружие в Европе.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и Евросоюза приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в случае принятия Вашингтоном решения конфисковать замороженные российские резервы Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США.

Ранее 5-tv.ru писал, что в G7 отказались от варианта полной конфискации активов России. Государства «Большой семерки» решили рассмотреть альтернативные варианты.

Тема:
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