Не поддались: как Киев пытался сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Миссия Украины в ООН пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Не поддались: как Киев пытался сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Это далеко не первый раз, когда постпредство Украины решило повлиять на решение мэрии крупнейшего города США.

Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе пытались сорвать акцию памяти о погибших во время Великой Отечественной и Второй мировой войнах, о чем сообщает источник РИА Новости. Утверждается, что в этом были замешаны «украинские активисты».

Администрация Нью-Йорка получала письма с просьбами отменить не только церемонию возложения цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, но и мемориальное шествие. Отмечается, что миссия Украины и генконсульство страны также попытались воспользоваться активистами, чтобы те обвинили шествие в «пророссийской пропаганде». Стоит упомянуть, что это далеко не первая попытка Киева повлиять на решение мэрии Нью-Йорка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в странах по всему миру прошла акция «Бессмертный полк», в их числе Турция и Испания. Вспомнить о погибших солдатах пришли не менее тысячи человек в одном только Мадриде. В России же прошла акция «Огонь Памяти», посвященная дню Великой Победы — частицы Вечного огня доставили в самые разные уголки не только России, но и мира.

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