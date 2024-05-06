«Огонь памяти» доставили в 100 городов России
Пламя заключили в специальные лампы у стен Московского Кремля, где находится могила Неизвестного солдата.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Еще одна акция, посвященная дню Великой Победы, прошла в сотне российских городов и 14 странах. Она получила символичное название «Огонь памяти».
Волонтеры и активисты, а также артисты, спортсмены и журналисты привезли частицы Вечного огня в самые разные уголки России и мира. Пламя заключили в специальные лампы у стен Московского Кремля, где находится могила Неизвестного солдата.
И уже оттуда отправили к военным мемориалам в регионах и за рубежом. Делегации из столицы также приняли участие в шествиях «Бессмертного полка», присоединились к автопробегам, возложили цветы к памятникам и поздравили ветеранов Великой Отечественной.
Отправили частицы Вечного огня и в зону спецоперации. Их передали нашим бойцам и военным корреспондентам.
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