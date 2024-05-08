Память жива: в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту в честь Дня Победы

Символ воинской доблести развернули в честь грядущей 79-й годовщины.

Вдоль мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР) активисты развернули 300-метровую георгиевскую ленту, а 5-tv.ru показывает, как это было.

Мероприятие было приурочено к грядущей 79-й годовщине Дня Победы, волонтеры и активисты из разных муниципалитетов ДНР приехали в четыре утра, чтобы растянуть многометровую георгиевскую ленту вдоль всего мемориального комплекса Саур-Могила. Сам же символ привезли из Белгородской области, а затем его отправят в Тульскую область, отмечает министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Сам же мемориал Саур-Могила считается одним из главнейших символов победы над немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Летом 2014 года он был практически разрушен из-за боев между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Монумент восстановили в 2022 году — по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, как в апреле этого же года вдоль мемориала Саур-Могила растянули многометровый флаг ДНР — в честь десяти лет суверенитета Донецкой Народной Республики.