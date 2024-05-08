Память жива: в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту в честь Дня Победы

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 20 0

Активисты ДНР растянули вдоль Саур-Могилы 300-метровую георгиевскую ленту

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
День Победы 9 Мая

Символ воинской доблести развернули в честь грядущей 79-й годовщины.

Вдоль мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР) активисты развернули 300-метровую георгиевскую ленту, а 5-tv.ru показывает, как это было.

Мероприятие было приурочено к грядущей 79-й годовщине Дня Победы, волонтеры и активисты из разных муниципалитетов ДНР приехали в четыре утра, чтобы растянуть многометровую георгиевскую ленту вдоль всего мемориального комплекса Саур-Могила. Сам же символ привезли из Белгородской области, а затем его отправят в Тульскую область, отмечает министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Сам же мемориал Саур-Могила считается одним из главнейших символов победы над немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Летом 2014 года он был практически разрушен из-за боев между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Монумент восстановили в 2022 году — по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, как в апреле этого же года вдоль мемориала Саур-Могила растянули многометровый флаг ДНР — в честь десяти лет суверенитета Донецкой Народной Республики.

Тема:
День Победы 9 Мая
8 мая
Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне
8 мая
Родина-мать, Алеша и неизвестный солдат: какие главные мемориалы стоит посетить 9 Мая
8 мая
Хроника операции. Как Красная армия освобождала Севастополь от фашистов
8 мая
Военные приступили к восстановлению мемориала участникам ВОВ в ДНР
8 мая
Вопреки всем запретам. Тысячи латышей возложат цветы к воинским захоронениям 9 Мая
8 мая
Военнослужащие поздравили героев Великой Отечественной войны в ЛНР
8 мая
Одну из самых известных картин Дейнеки привезли в Севастополь ко Дню Победы
8 мая
В столице Панамы состоялось шествие «Бессмертный полк»
7 мая
Посольство России в ФРГ потребовало отменить запрет на символику Дня Победы
7 мая
Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в Австралии ко Дню Победы
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
91.12
-0.19 98.31
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
«Мы все надеемся»: в правительстве рассказали, когда снизится ключевая ставка
11:05
«Несколько часов рыдала»: Муцениеце вышла на связь после поступка Прилучного
10:48
Память жива: в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту в честь Дня Победы
10:47
Премьер Литвы Шимоните заявила о готовности ввести войска на Украину
10:07
Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне
10:02
Градовая среда или Хороводница: как 8 мая привлечь любовь по народным обрядам

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
Всегда вместе: Гагарина не отпускает нового избранника даже на репетициях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео