Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

В ближайшие семь дней жителям города придется кутаться в свои куртки и пальто.

Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Фото: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Столичные власти решили возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений», — написал глава города в Telegram-канале.

Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ближайшие семь дней москвичам придется кутаться в свои куртки и пальто. Вся неделя будет прохладной, а падать температура начала уже в воскресенье, 5 мая.

Показатели в Москве и области будут ниже климатической нормы на 5–8 градусов. Так, в ночь на понедельник, 6 мая, похолодает — от –1 до +4 градусов.

В Москве температура составит ноль градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше 11 градусов, тоску по солнцу усилят дождь и ветер с порывами до 6-11 метров в секунду.

Тема:
Погода
6 мая
Валит деревья и светофоры: мощнейший ураган обрушился на Уфу
6 мая
Рано убирать куртки? Безрадостный прогноз погоды на ближайшую неделю в Москве
4 мая
Неожиданно для мая: в России зафиксировали аномальный холод
3 мая
Небесные сюрпризы: жители Москвы и Петербурга смогли увидеть северное сияние
2 мая
Зима возвращается: холод, ветер и дожди накроют Москву на Пасху
2 мая
Белые «мухи» и гололедица: какая погода ждет москвичей на следующей неделе
30 апр
Азы садовода: какие деревья и кустарники нельзя обрезать весной
29 апр
Пасхальные выходные: к какой погоде стоит подготовиться москвичам
27 апр
Гроза, мощный ливень и порывистый ветер: как Москва пережила непогоду
27 апр
Лечить придется долго: самые губительные привычки на майские праздники
+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Локальный режим ЧС и эвакуация: что происходит в Иркутской области, охваченной огнем
19:28
«Принципиальные оценки»: МИД РФ назвал причину вызова посла Франции
19:20
Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома
19:19
Страдает каждая третья пара: названы причины нежелания близости
19:03
Ольга Бузова рассказала, где и как отметила Пасху: «На душе будет спокойно»
18:50
Новые взыскания: в России вырастут штрафы за плохое качество услуг ЖКХ

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
Михаил Галустян похудел на 14 килограммов: «Даже не представлял!»
«Уже на грани»: эксперт назвал ядерные учения в России сигналом для Запада
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео