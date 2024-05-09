Хакеры разместили на ста сайтах Украины поздравление с Днем Победы

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 20 0

Гражданам Незалежной указали на общую историю с Россией.

Хакеры разместили на ста сайтах Украины поздравление с Днем Победы

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Тема:
День Победы 9 Мая

Хакеры взломали ряд украинских сайтов, разместив на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом пишет РИА Новости.

Поздравление в виде фотоколлажа опубликовали на более чем ста сайтах. При этом работа ресурсов никак не была нарушена.

В тексте поздравления с 9 Мая также написали про общую историю России и Украины. К тому же, хакеры призвали боевиков, которые не хотят проливать кровь ради киевского режима, воспользоваться определенной радиочастотой, чтобы связаться с ВС РФ. Так они смогут договориться о том, чтобы сложить оружие и сдаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании.

Тема:
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