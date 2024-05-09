Хакеры разместили на ста сайтах Украины поздравление с Днем Победы
Гражданам Незалежной указали на общую историю с Россией.
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
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Хакеры взломали ряд украинских сайтов, разместив на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом пишет РИА Новости.
Поздравление в виде фотоколлажа опубликовали на более чем ста сайтах. При этом работа ресурсов никак не была нарушена.
В тексте поздравления с 9 Мая также написали про общую историю России и Украины. К тому же, хакеры призвали боевиков, которые не хотят проливать кровь ради киевского режима, воспользоваться определенной радиочастотой, чтобы связаться с ВС РФ. Так они смогут договориться о том, чтобы сложить оружие и сдаться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании.
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