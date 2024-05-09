Путин объявил минуту молчания на Параде Победы на Красной площади

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 72 0

В Москве проходят торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Владимир Путин объявил минуту молчания на Параде Победы на Красной площади. В Москве проходят торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных и друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед памятью мирных жителей погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания», — заявил с трибуны глава государства.

На празднование Дня Победы в Москву съехались лидеры нескольких государств — президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркмении Сердар Бердымухамедов, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса Тхонглун Сисулит и Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

В торжественном марше принимают участие девять тысяч человек. Традиционно, на Красной площади сначала пройдут маршевым строем пешие расчеты, далее механизированная колонна, а завершится Парад выступлением авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

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